Новости Москвы: вафельная разметка появилась на улице Большой Полянке

Вафельная разметка появилась на улице Большой Полянке. Ее нанесли возле Малого Каменного моста. Такая желтая сетка нужна, чтобы водители соблюдали правила проезда и не блокировали движение на перекрестках. Благодаря этому транспорт в таких местах проезжает быстрее в среднем на 15–20%.

На станции Нагатинская Павелецкого направления МЖД обновляют платформы. Специалисты уже начали демонтаж старых конструкций: ограждений, брусчатки, плит и блоков. После ремонта на станции появятся навесы, они будут защищать пассажиров от осадков. Также там будут новые удобные турникеты и навигация.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.