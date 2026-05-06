Росавиация опубликовала "телефонную книгу" авиакомпаний на фоне задержек в аэропортах

Столичные аэропорты постепенно возвращаются к штатной работе после длительных задержек рейсов. На фоне закрытия воздушных гаваней Росавиация опубликовала для пассажиров "телефонную книгу" авиакомпаний. В ней указаны основные контакты, чтобы люди могли оперативно получить нужную информацию.

Ранее из‑за вынужденных ограничений в терминалах скопились очереди. Пассажирам на время ожидания раздавали воду и мягкие коврики. Минтранс рекомендовал авиакомпаниям и аэропортам решать все спорные моменты в пользу клиентов. Это особенно актуально в майские праздники, когда в аэропортах наблюдается повышенный ажиотаж.

