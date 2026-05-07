Москвичам напомнили о способах оплаты парковки без интернета

Оплатить парковку в Москве в условиях отсутствия мобильного интернета можно по СМС на номер 757 или по телефону 3210, сообщил пресс-секретарь "Московского паркинга" Филипп Конюхов. Также можно воспользоваться личным кабинетом на сайте parking.mos.ru.

В каршеринге для завершения поездки нужно включить на телефоне авиарежим и Bluetooth, а затем перевести автомобиль в режим ожидания через приложение. Мобильный интернет в столице планируют отключить только 9 мая, работать не будут сайты из "белых списков".

