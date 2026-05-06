Автостраховщики рекомендовали москвичам возить бумажные полисы ОСАГО

Российский союз автостраховщиков рекомендовал водителям возить с собой бумажные полисы ОСАГО на фоне возможных ограничений мобильной связи в Москве перед 9 Мая.

Вместе с тем банки сообщили, что при ограничениях связи могут возникать сложности со входом в приложения и задержки СМС подтверждений. При этом оплата картой продолжит работать. Владельцы магазинов, ресторанов и фитнес клубов советуют клиентам брать с собой наличные деньги.

