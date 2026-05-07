Эксперт объяснил, как ограничения интернета в РФ связаны с обеспечением безопасности

Снижение качества мобильной связи усложняет дистанционное управление беспилотниками и помогает военным эффективнее применять средства радиоэлектронной борьбы. Об этом рассказал эксперт по технологиям Павел Мясоедов.

Когда мобильный интернет работает стабильно, оператор БПЛА может контролировать устройство. При ограничениях связь нарушается, и дрон переходит в автономный режим, становясь менее управляемым, объяснил эксперт.

