Мошенники стали обманывать россиян, предлагая фейковую работу

Мошенники используют новую схему, делая граждан невольными соучастниками. Они предлагают простую "работу": размещать карточки товаров на сайтах бесплатных объявлений с личных аккаунтов и передавать контакты откликнувшихся "работодателю".

Через несколько дней аккаунт блокируют по подозрению в мошенничестве, а обещанных денег человек не получает. Главная проблема не в потере вознаграждения, а в том, что таким образом жертва становится звеном преступной цепочки, помогая мошенническим call-центрам обходить блокировки и фильтры площадок.

