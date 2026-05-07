07 мая, 07:15
Россиян предупредили о новых схемах мошенников перед 9 Мая
Мошенники в преддверии Дня Победы рассылают ветеранам Великой Отечественной войны поддельные приглашения на парад. Таким образом они получают доступ к личным данным пожилых людей.
В некоторых случаях злоумышленники звонят от имени государственных органов и предлагают "выплаты" или "подарки" к 9 Мая, после чего требуют сообщить паспортные данные, СНИЛС, реквизиты карты или коды из СМС.
