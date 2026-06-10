10 июня, 12:30Происшествия
Юрист прокомментировала скандал с охраной на фестивале Signal
Сотрудники ЧОПа превысили свои полномочия на музыкальном фестивале Signal. Об этом заявила юрист, подполковник внутренней службы в отставке Елена Браун.
Гости фестиваля пожаловались на некорректное поведение охраны. По словам посетителей, сотрудники ЧОПа применяли силу и врывались в туалетные кабинки.
Как отметила юрист, охранники должны обеспечивать порядок, но не вправе замещать функции сотрудников полиции. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.