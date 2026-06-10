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10 июня, 12:30

Происшествия

Юрист прокомментировала скандал с охраной на фестивале Signal

Юрист прокомментировала скандал с охраной на фестивале Signal

Посетители музыкального фестиваля в Лефортове пожаловались на поведение охранников

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Сотрудники ЧОПа превысили свои полномочия на музыкальном фестивале Signal. Об этом заявила юрист, подполковник внутренней службы в отставке Елена Браун.

Гости фестиваля пожаловались на некорректное поведение охраны. По словам посетителей, сотрудники ЧОПа применяли силу и врывались в туалетные кабинки.

Как отметила юрист, охранники должны обеспечивать порядок, но не вправе замещать функции сотрудников полиции. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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