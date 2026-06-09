Акция магазина косметики на Новом Арбате закончилась вызовом полиции и скорой помощи. Посетителям пообещали бесплатные продукты.

Желающие стояли в очереди целый день, а под вечер выяснилось, что косметики на всех не хватит. Те, кому бьюти-боксов не досталось, стали воровать пудру и помаду прямо с полок магазина. В результате пострадали как минимум два человека.

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