Россиян предупредили о мошенниках, которые собирают деньги в соцсетях

В социальных сетях участились объявления от мошенников, которые выдают себя за матерей-одиночек или зоозащитников и просят пользователей перевести им деньги.

Аферисты публикуют трогательные истории или оставляют просьбы о помощи в комментариях. Пользователи активно откликаются на такие обращения, чем и пользуются злоумышленники.

Как отличить мошенников от тех, кому действительно нужна поддержка? Об этом – в эфире телеканала Москва 24.