Телеканал Москва 24 выбрал победителя конкурса рубрики "Районы, кварталы"

Победительницей конкурса в рубрике "Районы, кварталы" стала Алена. Правильный ответ прислали 95 человек, после чего победителя выбрали случайным образом.

В течение дня телеканал Москва 24 показывал кадры района Хамовники. Именно там находится Дворец гимнастики Ирины Винер-Усмановой.

За четыре недели в рамках рубрики выбрали 20 победителей. Их пригласят на экскурсию по редакции телеканала и вручат им подарки. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.