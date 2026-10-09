Покупатели квартир в новом ЖК в Москве пожаловались на несоответствие рендерам

Покупатели квартир в новом ЖК на юго-востоке Москвы столкнулись с классической ситуацией разряда "ожидание – реальность". На рендерах им предлагали одно, а построили совсем другое.

По словам юристов, невыполненные обещания являются основанием требовать от застройщика соразмерного уменьшения стоимости квартиры. Без обещанной инфраструктуры она теряет в цене.

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