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09 октября, 13:30

Экономика

Эксперт опроверг информацию о подорожании в России красной икры

Эксперт опроверг информацию о подорожании в России красной икры

Эксперты посоветовали начать закупаться красной икрой к Новому году

Красная икра к Новому году может подорожать до 40 тысяч рублей за килограмм

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Информация о подорожании в России красной икры до 30–40 тысяч рублей за килограмм не соответствует действительности. Об этом заявил владелец группы компаний по производству икры Александр Новиков.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что к Новому году стоимость рыбного деликатеса может увеличиться в три раза. Это связано с тем, что лососевая путина на Дальнем востоке в этом сезоне не удалась. Было выловлено около 100 тысяч тонн рыбы, что примерно в три с половиной раза меньше чем в прошлом сезоне.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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