09 сентября, 16:40События
Москвичам рассказали подробности реконструкции стадиона "Торпедо"
В Москве после семилетней реконструкции открылся стадион "Торпедо" имени Эдуарда Стрельцова. На Восточной улице вместо изрядно обветшавшей арены появилось современное высокотехнологичное спортивное сооружение.
Как изменилась вместимость стадиона? Какие пространства для спортсменов и зрителей появились на новой арене? Что значит реконструкция стадиона для болельщиков ФК "Торпедо" и для Москвы в целом? Как будет использоваться обновленное спортивное сооружение?
Об этом и многом другом на пресс-конференции в ТАСС рассказали:
- генеральный директор ФК "Торпедо" Владимир Леонченко;
- директор по коммуникациям ФК "Торпедо" Дмитрий Ганичев;
- владелец строительной компании "СГС-Югра" Леонид Соболев.