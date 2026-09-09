Москвичам рассказали подробности реконструкции стадиона "Торпедо"

В Москве после семилетней реконструкции открылся стадион "Торпедо" имени Эдуарда Стрельцова. На Восточной улице вместо изрядно обветшавшей арены появилось современное высокотехнологичное спортивное сооружение.

Как изменилась вместимость стадиона? Какие пространства для спортсменов и зрителей появились на новой арене? Что значит реконструкция стадиона для болельщиков ФК "Торпедо" и для Москвы в целом? Как будет использоваться обновленное спортивное сооружение?

Об этом и многом другом на пресс-конференции в ТАСС рассказали: