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09 сентября, 16:40

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Москвичам рассказали подробности реконструкции стадиона "Торпедо"

Москвичам рассказали подробности реконструкции стадиона "Торпедо"

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В Москве после семилетней реконструкции открылся стадион "Торпедо" имени Эдуарда Стрельцова. На Восточной улице вместо изрядно обветшавшей арены появилось современное высокотехнологичное спортивное сооружение.

Как изменилась вместимость стадиона? Какие пространства для спортсменов и зрителей появились на новой арене? Что значит реконструкция стадиона для болельщиков ФК "Торпедо" и для Москвы в целом? Как будет использоваться обновленное спортивное сооружение?

Об этом и многом другом на пресс-конференции в ТАСС рассказали:

  • генеральный директор ФК "Торпедо" Владимир Леонченко;
  • директор по коммуникациям ФК "Торпедо" Дмитрий Ганичев;
  • владелец строительной компании "СГС-Югра" Леонид Соболев.

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