Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 9 сентября

Столичное метро придет в ближайшее Подмосковье к 2035 году. Станции должны появиться в Химках, Балашихе и других тесно связанных со столицей городах Московской области.

Летняя погода вернется в Москву 10 сентября. Днем воздух прогреется до 25 градусов, что выше нормы на 10 градусов.

Ситуация в столице с сезонными вирусами пока тревоги не вызывает, сообщили в Роспотребнадзоре. Эпидемиологическая обстановка по гриппу и ОРВИ стабильна. Рост заболеваний ожидается лишь в середине сентября.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.