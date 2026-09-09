Зоны для отдыха и спорта появятся в Екатерининском парке Москвы

В Екатерининском парке в центре Москвы появятся зоны для отдыха и занятий спортом. Возле Большого пруда обновляют вход в парк и обустраивают "воздушную" арку. По бокам от нее разместят павильоны лодочной станции с зоной солярия и рестораном с террасой.

Рабочие укрепили берега пруда и восстановили историческую дорожку вдоль водоема. Сейчас приводят в порядок павильон ротонду, зоны отдыха и парадную лестницу. Для семей с детьми откроют павильон семейного центра, где будут проходить лекции, кинопоказы и мастер-классы.

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