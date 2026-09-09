Премьера "Мусорного короля" прошла в Театре сатиры

Премьера спектакля "Мусорный король" состоялась в Театре сатиры. Спектакль является переосмыслением книги Владимира Малышева. Главный герой переживает кризис среднего возраста и отправляется в кругосветное путешествие.

Художественный руководитель театра Евгений Герасимов отметил, что книга состоит из нескольких рассказов с теплым и тонким юмором. Премьерные показы пройдут 24 и 27 сентября, а также 10 и 30 октября.

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