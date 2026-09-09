Молодежный карьерный форум пройдет в Москве 13 сентября

Молодежный карьерный форум "Взлет" пройдет в Москве 13 сентября. Гостей кластера "Ломоносов" ждут ярмарка вакансий, лекции и возможность пообщаться с работодателями.

Участниками форума смогут стать все желающие старше 16 лет. Мероприятие объединит более 60 крупных российских компаний. Их представители расскажут о карьерных возможностях, программах стажировок и вакансиях для молодых специалистов.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.