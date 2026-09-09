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09 сентября, 07:45

Общество

Молодежный карьерный форум пройдет в Москве 13 сентября

Молодежный карьерный форум пройдет в Москве 13 сентября

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Молодежный карьерный форум "Взлет" пройдет в Москве 13 сентября. Гостей кластера "Ломоносов" ждут ярмарка вакансий, лекции и возможность пообщаться с работодателями.

Участниками форума смогут стать все желающие старше 16 лет. Мероприятие объединит более 60 крупных российских компаний. Их представители расскажут о карьерных возможностях, программах стажировок и вакансиях для молодых специалистов.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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