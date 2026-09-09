09 сентября, 07:45Общество
Молодежный карьерный форум пройдет в Москве 13 сентября
Молодежный карьерный форум "Взлет" пройдет в Москве 13 сентября. Гостей кластера "Ломоносов" ждут ярмарка вакансий, лекции и возможность пообщаться с работодателями.
Участниками форума смогут стать все желающие старше 16 лет. Мероприятие объединит более 60 крупных российских компаний. Их представители расскажут о карьерных возможностях, программах стажировок и вакансиях для молодых специалистов.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.