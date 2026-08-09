Новости мира: в Японии вулкан Сакурадзима выбросил в небо столб дыма

Японию снова накрыло черное облако. Вулкан Сакурадзима выбросил в небо двухкилометровый столб дыма. Жители Кюсю оказались буквально под завесой. Специалисты предупреждают, что вулкан продолжит активность – магма все еще накапливается глубоко под землей. Рядом с кратерами есть опасность падения крупных камней.Это уже 18-е извержение Сакурадзимы в этом году.

На южные провинции Китая обрушилась непогода. Тайфун "Долфин" со скоростью ветра больше 40 метров в секунду уже достиг Шанхая и направляется в сторону Пекина. Метеослужба Китая объявила максимальный красный уровень угрозы. После мощнейших ливней в городах затоплены целые районы. Информации о пострадавших не поступало.

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