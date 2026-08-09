В Москве выясняют обстоятельства падения из окна третьего этажа маленького ребенка, все произошла на днях на юге города. Трехлетний мальчик сейчас в больнице.

В Раменском чуть ранее подобное происшествие закончилось трагедией. Погиб не только малыш, но и его мать, которая пыталась спасти сына.

Почему дети все чаще становятся жертвами открытых окон и как обезопасить свою семью? Об этом – в эфире телеканала Москва 24.