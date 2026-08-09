ДТП произошло на юге Москвы. На круговом развороте возле улицы Красного Маяка машина влетела в отбойник.

Прохожие бросились на помощь и вытащили водителя из салона. По предварительным данным, он получил тяжелые травмы.

Кроме того, по словам очевидцев, в салоне находились ребенок и две девушки. На место оперативно прибыли экстренные службы города. Сам водитель утверждает, что перед столкновением его подрезал другой автомобиль. Точные обстоятельства дорожного происшествия выясняют правоохранители.

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