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09 июля, 18:45

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Почти 40 тысяч квадратных метров покрытия обновят на Пречистенской набережной

Почти 40 тысяч квадратных метров покрытия обновят на Пречистенской набережной

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Почти 40 тысяч квадратных метров покрытия обновят на Пречистенской набережной. Специалисты заменят асфальт, нанесут новую дорожную разметку, установят скамейки и озеленят территорию.

В этом году работы также пройдут на Новодевичьей, Ростовской и Фрунзенской набережных. За последние 15 лет в Москве благоустроили 64 набережные общей протяженностью почти 110 километров береговой полосы.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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