Информацию о топливе на заправках добавили в "Яндекс Go"

Москвичи смогут узнавать об обстановке на заправках в приложении "Яндекс Go". Для этого необходимо открыть приложение, нажать на иконку сервиса "Заправки" и выбрать удобную АЗС на интерактивной карте.

В карточке заправки можно посмотреть наличие 92-го и 95-го бензина, других видов топлива, а также информацию о возможных очередях. Пользователи могут самостоятельно делиться сведениями, чтобы помочь другим водителям.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.