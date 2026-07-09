Вице-премьер Новак рассказал о мерах по стабилизации ситуации с топливом в России

Крупные нефтяные компании в приоритетном порядке поставляют топливо потребителям через собственные заправочные станции. Об этом заявил вице-премьер РФ Александр Новак на совещании правительства под руководством Владимира Путина.

Также продолжаются поставки в регионы, где работают преимущественно независимые операторы АЗС. Ситуацию с топливом в России удалось частично стабилизировать, однако она остается непростой, добавил Новак.

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