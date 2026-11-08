Снегопады осложнили движение на Урале и юге России

Сильные снегопады обрушились на Урал и Дальний Восток. На трассе М-5 перекрыли участки протяженностью в сотни километров. Дорогу заметает уже вторые сутки, дальнобойщики публикуют видео из заторов.

Даже тракторы, которые помогают водителям выбраться из снежных заносов, не всегда справляются с сугробами. Обильный снегопад продолжается и на Кубани. Штормовое предупреждение действует в Сочи и на курорте "Роза Хутор", на дорогах произошло множество аварий, также зафиксированы отключения электричества.

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