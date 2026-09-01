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01 сентября, 23:00

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ВДНХ может войти в список Всемирного наследия ЮНЕСКО

ВДНХ может войти в список Всемирного наследия ЮНЕСКО

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ВДНХ может войти в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Сейчас Москва подготавливает необходимые документы, а вопрос о включении объекта планируют рассмотреть в 2028 году.

Основные объекты ВДНХ построили в 1953–1954 годах. Для включения в список необходимо подготовить заявку на предварительную оценку и номинационное досье. Сейчас в России 34 объекта ЮНЕСКО, три из них находятся в Москве.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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