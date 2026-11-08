В столичных дворах создают современные игровые пространства для детей

С начала года в Москве благоустроили более 1,5 тысячи дворовых территорий, в том числе обновили существующие и создали новые детские и спортивные площадки. При их обустройстве особое внимание уделяют безопасности и развитию детей.

Игровые комплексы оснащают горками, качелями, каруселями и интерактивными элементами. Как разрабатывают дизайн современных площадок и кто работает над их созданием? Об этом – в эфире телеканала Москва 24.