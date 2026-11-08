Москва расширит сеть беспилотных трамваев

До конца 2026 года количество беспилотных трамваев в Москве планируют увеличить до 15. Сейчас по столице курсируют 6 таких вагонов. Они самостоятельно управляют движением, открывают и закрывают двери, а также останавливаются на остановках.

В 2027 году еще 25 трамваев оснастят беспилотными технологиями. Параллельно на Большой кольцевой линии метро тестируют первый в России беспилотный поезд. Ожидается, что пассажирские поездки на нем начнутся уже в следующем году.

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