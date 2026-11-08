Юристы напомнили, чем грозит оставление места ДТП с лосем

Водителю, сбившему лося, грозит лишение прав, если он покинет место ДТП. После столкновения автомобилист обязан вызвать сотрудников Госавтоинспекции и дождаться их приезда, пояснили юристы.

Это требование действует даже в том случае, если животное выжило и убежало в лес. Если лось получил травмы, водитель должен сообщить об этом при вызове полиции, чтобы на место происшествия также направили ветеринаров.

Об этом – в эфире телеканала Москва 24.