08 ноября, 09:30Транспорт
Юристы напомнили, чем грозит оставление места ДТП с лосем
Водителю, сбившему лося, грозит лишение прав, если он покинет место ДТП. После столкновения автомобилист обязан вызвать сотрудников Госавтоинспекции и дождаться их приезда, пояснили юристы.
Это требование действует даже в том случае, если животное выжило и убежало в лес. Если лось получил травмы, водитель должен сообщить об этом при вызове полиции, чтобы на место происшествия также направили ветеринаров.
Об этом – в эфире телеканала Москва 24.