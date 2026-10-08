08 октября, 22:45Происшествия
Эксперт объяснил, почему во Франции прошли массовые протесты учащихся
Большое число учеников в классах и нехватка оборудования в школах из-за недостаточного финансирования привели к массовым протестам учащихся и преподавателей во Франции. Об этом заявил кандидат педагогических наук Алексей Конобеев.
Кроме того, отметил эксперт, во Франции тяжело поступить в вуз. Там также есть ранняя профилизация – уже с 14 лет школьники отправляются в специализированные классы.
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