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08 октября, 22:45

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Эксперт объяснил, почему во Франции прошли массовые протесты учащихся

Эксперт объяснил, почему во Франции прошли массовые протесты учащихся

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Большое число учеников в классах и нехватка оборудования в школах из-за недостаточного финансирования привели к массовым протестам учащихся и преподавателей во Франции. Об этом заявил кандидат педагогических наук Алексей Конобеев.

Кроме того, отметил эксперт, во Франции тяжело поступить в вуз. Там также есть ранняя профилизация – уже с 14 лет школьники отправляются в специализированные классы.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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