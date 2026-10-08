Центральный телеграф на Тверской улице стал учебным кампусом Центрального университета. После долгой реновации в историческом здании сохранили элементы интерьеров и архитектурные особенности. Ранее на этом участке располагался Университетский Благородный пансион.

Здание Центрального телеграфа считается образцом советской архитектуры. Архитектор Иван Рерг задумал его как "город в городе". В интерьерах сохранились исторические элементы, в том числе изображение глобуса с частью герба и серпом и молотом.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.