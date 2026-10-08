Россиян призвали заранее планировать новогодний отдых за границей

Тем, кто планирует провести новогодние праздники за границей, стоит заранее забронировать отель, рассказала эксперт по туризму Екатерина Самбулова. По ее словам, в Таиланде уже забронированы многие хорошие отели. Среди популярных направлений – Фукуок, однако там пока не хватает отельной базы.

На Бали еще можно найти варианты по адекватным ценам. Также туристы в этом году интересуются Шри-Ланкой, Узбекистаном и круизами. При этом Турция по-прежнему остается среди востребованных направлений.

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