Москвичей предупредили об изменении графика движения поездов МЦД-3

График движения поездов МЦД-3 изменится 10 и 11 октября. На станции Зеленоград-Крюково проведут работы по модернизации инфраструктуры, необходимые для строительства высокоскоростной магистрали Москва – Санкт-Петербург.

Интервалы движения поездов частично увеличат, в некоторых случаях до 45 минут. Часть электричек проследует укороченными маршрутами. Поезда до Казанского вокзала и в обратном направлении сохранят.

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