08 октября, 12:30Транспорт
Спрос на перехватывающие парковки в Москве вырос на 14%
Перехватывающие парковки набирают популярность в Москве. Их востребованность выросла на 14%. С начала 2026 года парковками воспользовались 1,7 миллиона раз.
На сколько они экономят время и затраты на дорогу? Как бесплатно пользоваться перехватывающей парковкой?
Об этом – в эфире телеканала Москва 24.
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