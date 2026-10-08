Спрос на перехватывающие парковки в Москве вырос на 14%

Перехватывающие парковки набирают популярность в Москве. Их востребованность выросла на 14%. С начала 2026 года парковками воспользовались 1,7 миллиона раз.

На сколько они экономят время и затраты на дорогу? Как бесплатно пользоваться перехватывающей парковкой?

Об этом – в эфире телеканала Москва 24.



