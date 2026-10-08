Российский фанат Месси стал героем телеканала Fox Sports в Буэнос-Айресе

Российский фанат Лионеля Месси стал героем телеканала Fox Sports в Буэнос-Айресе. Эмирасан Нагаев приехал на прощальный матч капитана сборной Аргентины, перед началом игры пообщался с журналистами и показал татуировку с изображением футболиста. Он также заявил, что за Месси болеет вся Россия.

Месси завершил карьеру в сборной Аргентины товарищеским матчем с Бенином. Капитан команды забил гол и сделал две результативные передачи.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.