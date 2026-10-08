Больше половины россиян имеют счета сразу в нескольких банках

Больше половины россиян пользуются услугами сразу двух или трех банков. Еще треть опрошенных ВЦИОМ имеет счета в четырех кредитных организациях и более.

Экономический обозреватель Евгений Беляков объяснил, что несколько банков позволяют сравнивать условия и выбирать наиболее выгодные. Например, деньги можно быстро перевести в другой банк, если там выше ставка по накопительному счету. Об этом – в эфире телеканала Москва 24.