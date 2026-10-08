Россиянам назвали способы защититься от инфекций на отдыхе

Чтобы избежать инфекций во время отдыха за границей, следует пить только бутилированную воду, тщательно мыть фрукты и овощи, регулярно мыть руки и не глотать воду в бассейне. Такие рекомендации дала врач-инфекционист, кандидат медицинских наук Анна Демина.

Также специалист советует держаться подальше от людей, которые кашляют и чихают. При этом способы заражения у инфекций разные: лихорадка денге передается через укусы комаров, а кишечные инфекции – через воду, пищу и предметы быта.

Врач также рекомендует перед поездкой оформить медицинскую страховку. Об этом – в эфире телеканала Москва 24.