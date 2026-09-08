08 сентября, 19:30Наука
Москвичи увидят Луну рядом с Антаресом в сентябре
Москвичи в сентябре смогут увидеть Луну рядом с красным сверхгигантом Антаресом. Сближение произойдет после заката, расстояние между объектами составит около половины градуса, что примерно соответствует одному диаметру Луны.
Антарес является самой яркой звездой созвездия Скорпиона и значительно больше Солнца. Луну и Антарес можно будет наблюдать невооруженным глазом в юго западной части неба.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.