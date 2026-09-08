Правительство РФ провело совещание по ситуации на топливном рынке. На совещании вице-премьер РФ Александр Новак поручил заранее определять объемы импорта топлива, необходимые для обеспечения потребностей внутреннего рынка.

Также было поручено активизировать работу над соглашениями между Минэнерго, малыми НПЗ и независимыми АЗС для регулирования ценообразования.

Кроме того, Новак поручил ведомствам контролировать соблюдение требований к маркировке топлива экологических классов К2, К3 и К4. Об этом – в эфире телеканала Москва 24.