Эксперт по туризму рассказала о ситуации с пожарами в Анталье

В Турции к тушению природных пожаров привлекли значительные силы и большое количество спецтехники, в том числе авиацию. По словам эксперта по туризму Надежды Штейнбах, которая живет в Анталье, страна заранее готовится к подобным ситуациям, поскольку такие пожары происходят не впервые.

Сухая погода, высокая температура и ветер способствуют распространению огня. При этом возгорание произошло в горной местности далеко от Антальи.

Отмен туров из-за пожаров, по ее словам, не наблюдается. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.