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08 сентября, 15:30

Туризм

Эксперт по туризму рассказала о ситуации с пожарами в Анталье

Эксперт по туризму рассказала о ситуации с пожарами в Анталье

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В Турции к тушению природных пожаров привлекли значительные силы и большое количество спецтехники, в том числе авиацию. По словам эксперта по туризму Надежды Штейнбах, которая живет в Анталье, страна заранее готовится к подобным ситуациям, поскольку такие пожары происходят не впервые.

Сухая погода, высокая температура и ветер способствуют распространению огня. При этом возгорание произошло в горной местности далеко от Антальи.

Отмен туров из-за пожаров, по ее словам, не наблюдается. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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