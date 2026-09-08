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08 сентября, 14:45

Культура

Кинотеатры в России могут приостановить предсеансовые показы

Кинотеатры в России могут приостановить предсеансовые показы

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Российские кинотеатры могут приостановить предсеансовые показы. Речь идет о схеме, когда зарубежные фильмы показывают перед легальной картиной без прокатного удостоверения.

Такие показы формально разрешены для коротких роликов. Полнометражный фильм является публичным показом и требует прокатное удостоверение от Минкульта. Показ без документа осуществляется в обход закона.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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