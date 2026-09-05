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05 сентября, 22:45

Спорт

Молодежный турнир по шахматам прошел в День города в Штабе общественной поддержки ЕР

Молодежный турнир по шахматам прошел в День города в Штабе общественной поддержки ЕР

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В столичном Штабе общественной поддержки ЕР состоялся молодежный турнир по шахматам, приуроченный ко Дню города Москвы. В соревновании приняли участие 16 участников, которые прошли несколько раундов и поборолись за победу в финале.

Гостями турнира стали чемпион мира по быстрым шахматам и блицу Сергей Карякин, мастер ФИДЕ и судья турнира Михаил Коровин, а также руководитель Московской ассоциации ветеранов СВО Владислав Гусев, депутаты и общественные деятели.

"Шахматы в Москве уже давно стали массовым направлением детского развития. В школах и колледжах города действует почти 2 тысячи шахматных кружков и секций, где занимаются свыше 25 тысяч детей. Еще около 400 специализированных объединений работают в центрах дополнительного образования и охватывают более 5,2 тысяч воспитанников. Такие цифры говорят о популярности игры и о запросе семей на занятия, которые одновременно развивают логику, внимательность, терпение и умение самостоятельно принимать решения", – рассказал Владислав Гусев.

Он добавил, что в рамках проекта "Мост поколений" Московской ассоциации также проводятся шахматные турниры совместно со Школой Сергея Карякина. На сегодняшний день уже состоялось восемь совместных мероприятий.

Молодежный турнир по шахматам стал частью культурно-спортивной программы Штаба общественной поддержки "Единой России", приуроченной ко Дню города. В нее также вошли соревнования по настольному теннису, патриотическая акция "Гимн Москвы: наши голоса" и выставка работ победителей детского творческого конкурса "Единая Россия – Родина талантов".

По словам Сергея Карякина, для подрастающего поколения важно сбалансированное развитие, включающее творчество, спорт, интеллектуальные игры.

"Рисование учит выражать мысли и чувства, а шахматы развивают логику, внимание и память. Каждый день молодые москвичи занимаются в кружках, участвуют в конкурсах, выставках, турнирах, находят новых друзей. И наша задача – помочь ребятам раскрыть таланты, укрепить уверенность в себе и воспитать уважение к культуре, истории и достижениям России", – поделился Сергей Карякин.

Штаб общественной поддержки ЕР в Москве работает с 20 августа по 20 сентября. Он объединяет депутатов разных уровней и сторонников партии, представителей общественных и молодежных организаций, специалистов из разных сфер – от культуры и спорта до транспорта и здравоохранения. В течение месяца на площадке проводят круглые столы, конференции, экспертные сессии, тематические мастер-классы, форумы, а также презентации основных положений партийной "Народной программы".

Выборы в Государственную Думу IX созыва пройдут с 18 по 20 сентября 2026 года. Всего будет избрано 450 депутатов: 225 – по партийным спискам, еще 225 – по одномандатным округам.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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