Мосгаз помогает подготовить объекты ДНР и ЛНР к зиме

Специалисты Мосгаза помогают подготовить многоквартирные дома и социальные объекты Донецкой и Луганской народных республик к осенне-зимнему периоду.

Рабочие реконструируют теплосети в котельных и жилых домах, промывают и проводят гидравлические испытания систем отопления. Также они заменяют подводящие газопроводы и поэтапно обновляют газорегуляторные пункты, которые снижают давление газа до нормативного уровня.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.