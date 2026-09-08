В аэропорту Шереметьево отменили два рейса Vietnam Airlines

В аэропорту Шереметьево 8 сентября отменили два рейса Vietnam Airlines. Один из них должен был доставить москвичей домой, другой – перевезти туристов на курорты.

Расписание рейсов в Юго-Восточную Азию изменили из-за извержения вулкана в Индонезии. В самой стране аэропорты уже начинают открывать. При этом извержение повлияло примерно на 3 тысячи рейсов и планы более 340 тысяч пассажиров. Некоторым туристам уже начали возвращать деньги за билеты.

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