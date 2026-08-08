Сергей Собянин: новый путепровод соединит районы Ново-Переделкино и Внуково

Над трассой Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе строят путепровод. Об этом сообщил Сергей Собянин на своей странице в МАХ.

Новый путепровод соединит Новоорловскую улицу в Ново-Переделкине и Проектируемый проезд № 389 в районе Внуково. Всего построят более 2 километров дорог.

Также появятся съезды с Новоорловской улицы на трассу и обратно. Кроме того, реконструируют участок Новоорловской улицы. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.