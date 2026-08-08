Москвичи пожаловались на лагерь с бесплатными восхождениями на Эльбрус

Туристы из Москвы пожаловались на условия в лагере в Кабардино-Балкарии. По их словам, организатор предлагает бесплатные восхождения на Эльбрус, однако выдвигает участникам ряд жестких требований.

Туристы утверждают, что администрация лагеря контролирует не только их поведение, но и круг общения. Им запрещают общаться с людьми за пределами лагеря, знакомиться с посторонними и рассказывать, откуда они приехали.

Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.