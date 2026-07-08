Собянин открыл два высокотехнологичных производства в ОЭЗ "Технополис "Москва"

Сергей Собянин открыл два высокотехнологичных производства на площадке особой экономической зоны (ОЭЗ) "Технополис "Москва". На одном из предприятий появилось почти 400 новых рабочих мест.

Одно из производств займется выпуском оптических трансиверов на базе фотонных интегральных схем. Эти устройства необходимы для работы дата-центров, банков и сетей связи. Ранее такую продукцию поставляли из-за рубежа.

Второе предприятие будет производить жидкокристаллические модули для дисплеев. Их применяют в медицинском оборудовании, промышленных панелях управления и системах безопасности. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.