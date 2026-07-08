Российские спортсмены положительно оценили решение МОК по ОКР

Российские спортсмены положительно восприняли решение МОК о восстановлении прав Олимпийского комитета России. Олимпийский чемпион, трехкратный чемпион мира, заслуженный мастер спорта России Артур Далалоян отметил, что спортсмены с оптимизмом ждут дальнейшего развития ситуации.

Серебряный призер Олимпийских игр 2026 года, чемпион Европы 2026 года Никита Филиппов также выразил готовность вернуться на международные соревнования под российским флагом и с гимном. При этом он отметил, что окончательное решение теперь зависит от международных спортивных федераций.

Об этом – в сюжете телеканала Москва 24.