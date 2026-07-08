08 июля, 14:45Общество
Около 70 клиентов фитнес-клуба в Москве заявили об обмане
Около 70 человек заявили об обмане после закрытия фитнес‑клуба "Атланта Фитнес" в Москве. По словам клиентов, незадолго до прекращения работы руководство активно продавало абонементы.
На сайте клуба размещено сообщение о технических работах, однако посетители утверждают, что занятия фактически не проводятся. О проблемах сообщают и сотрудники, включая тренеров. По их словам, заработную плату им не выплачивают уже несколько месяцев.
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