Собянин: в Москве открыты четыре новые площадки для регистрации брака

Новые места для регистрации брака открылись в Москве, сообщил Сергей Собянин в МАХ. В этом году молодоженам стали доступны четыре дополнительные площадки: усадьба Воронцова, площадка проекта "Лето" на Гоголевском бульваре, амфитеатр Политехнического музея и Чистопрудный бульвар.

В Москве работают порядка 200 локаций для заключения брака, включая 11 дворцов бракосочетания, 135 центров госуслуг и более 40 выездных площадок. С момента старта проекта "Новые адреса счастья" в нем приняли участие более 80 тысяч пар. Самой популярной площадкой для регистрации брака остается башня "Око" в "Москва-Сити".

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